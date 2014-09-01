В Подмосковье пройдёт новогодний праздник для детей военнослужащих

Губернатор региона Андрей Воробьёв рассказал о предстоящих мероприятиях.

Для детей военнослужащих из Московской области, которые участвуют в спецоперации, будут организованы новогодние праздники. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова предаёт телеканал "360".

Руководитель встретился с бойцами 45-й отдельной гвардейской бригады. Один из военнослужащих поинтересовался, будут ли организованы мероприятия для детей в новогодние праздники в рамках семейной поддержки. По словам Воробьёва, такие меры будут приняты.

Губернатор рассказал, что, пока мужчины на передовой, они могут не переживать за то, что об их детях позаботятся.

С женами офицеров разговаривали и договорились о том, что и праздник, и все, что детям положено в Новый год, а именно чудеса, мы обеспечим. Чудеса будут для детей, концерты будут. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области