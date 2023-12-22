Новогодний концерт на Дворцовой площади ночью 1 января не состоялся

В Петербурге отменили новогодние гуляния на Дворцовой площади ночью 1 января. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем tg-канале.
По словам градоначальника, решение было принято "в знак поддержки жителей Белгородской области".
За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение. <…> Переговорил с губернатором Белгородской области, предложил всестороннюю помощь, в том числе, в восстановлении разрушенных объектов. Петербург с Белгородом!
Александр Беглов, губернатор Петербурга
При этом детские праздники на каникулах все же состоятся.
Напомним, что утром 31 декабря ВС Украины нанесли удар по Белгороду. В результате погибли 22 человека, в тяжелом состоянии находились 25 горожан.
Фото: Piter.TV
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