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Новогодний концерт Эдиты Пьехи "С Новым годом и Рождеством!" в кругу друзей
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Новогодний концерт Эдиты Пьехи "С Новым годом и Рождеством!" в кругу друзей

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Возрастное ограничение: 6+.

Во вторник, 24 декабря, в ДК имени Горького состоится новогодний концерт Эдиты Пьехи "С Новым годом и Рождеством!" в кругу друзей.

Эдита Пьеха – истинный патриот нашего города. Она осталась верна Петербургу и в жизни (не уехала в Москву или за границу), и в творчестве. Песни о любимом городе всегда звучат в ее репертуаре: "Люблю я всей душой красивый город мой", "Белая ночь", "Ленинградцы", "Кораблик золотой" и др.

В программу новогоднего концерта войдут эти и другие любимые песни народной артистки СССР. Кроме Эдиты Станиславовны на сцену выйдут и другие именитые артисты. Ведущая концерта - Илона Броневицкая.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 600 руб. до 2600 рублей.

Адрес: площадь Стачек, 4

Фото: ВКонтакте / Эдита Пьеха

Теги: дк имени горького, новогодний концерт, эдита пьеха
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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