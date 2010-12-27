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Во вторник, 24 декабря, в ДК имени Горького состоится новогодний концерт Эдиты Пьехи "С Новым годом и Рождеством!" в кругу друзей.

Эдита Пьеха – истинный патриот нашего города. Она осталась верна Петербургу и в жизни (не уехала в Москву или за границу), и в творчестве. Песни о любимом городе всегда звучат в ее репертуаре: "Люблю я всей душой красивый город мой", "Белая ночь", "Ленинградцы", "Кораблик золотой" и др.

В программу новогоднего концерта войдут эти и другие любимые песни народной артистки СССР. Кроме Эдиты Станиславовны на сцену выйдут и другие именитые артисты. Ведущая концерта - Илона Броневицкая.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 600 руб. до 2600 рублей.

Адрес: площадь Стачек, 4

Фото: ВКонтакте / Эдита Пьеха