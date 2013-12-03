Анализ причин и последствий взрывов на аэродроме Саки

Спутниковые снимки военного объекта, выполненные компанией Planet.Labs, позволяют по-новому оценить информацию о ЧП в Новофёдоровке.

Во вторник, 9 августа, на военном аэродроме Саки в Крыму произошла серия взрывов. По официальной версии Министерства обороны, причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности, приведшее к детонации нескольких боеприпасов. При этом в федеральных СМИ также появлялись и другие версии чрезвычайного происшествия. Например, журналистка и руководительница RussiaTodayМаргарита Симоньян, со ссылкой на собственные источники на месте ЧП, заявила о возможной диверсии на военном объекте.

"На месте считают, что не прилеты, а диверсия", - написала она.

Долгое время военные аналитики и эксперты опирались в своих заключениях только на кадры последствий взрыва, распространённые в социальных сетях местными жителями. Однако 11 августа 2022 года в российских СМИ были опубликованы спутниковые снимки сверхвысокого разрешения, выполненные компанией Planet.Labs. В частности, кадры, на которых якобы изображена авиационная база Саки до и после взрывов, разместил портал "Военное дело".

Авиабаза до инцидента

Авиабаза после инцидента

ПитерТВ обратился к независимому эксперту с просьбой изучить содержание спутниковых снимков и выдвинуть гипотезу о возможных причинах и последствиях взрывов. Ниже – мы публикуем основные тезисы проведённого анализа.

Анализ причин взрывов на аэродроме Саки

Итак, если на фотографиях изображена действительно военная база Саки, то можно зафиксировать, что в результате происшествия были взорваны 4 склада с боеприпасами. По видеороликам от очевидцев происшествия видно, что пожары и взрывы начались приблизительно в одно время в разных местах, причём пожары начались даже раньше, чем непосредственно детонация.

На снимке можно заметить, что 2 склада из числа подорванных располагались в укрытиях (1 и 4), ещё два склада (2 и 3) размешались под открытым небом на бетонной площадке. Причем склад номер №2 находился на обвалованной площадке.

Расстояние между складами 1 и 3, красные квадраты

Склад №2 находится вдалеке от остальных объектов

Все склады равномерно разнесены друг от друга на безопасное расстояние, исключающее их взаимную детонацию. На видео видно, что взрывы складов происходят с разницей всего в несколько секунд. Сложно представить ситуацию, при которой пожар на одном из складов перекинулся бы на соседний в результате чего детонация хранимых в них боеприпасов произошла практически одновременно. Подобное можно было бы допустить с некоторой вероятностью при одновременном начале пожаров на обоих складах, однако более вероятно, что на видео мы видим пожары возникшие в других точках площадки хранения авиатехники, а взрывы на видео происходят независимо от пожаров, по некому таймеру, установленному приблизительно на одно и тоже время.

По правилам хранения, боеприпасы на складах находятся без взрывателей, то есть не в боеготовом состоянии. Кроме того, непосредственно от пожара, без принудительной детонации боеприпасы также не должны взрываться: в таком случае взрывчатое вещество просто выгорает через отверстия для установки взрывателей.

Что касается следов пожаров, то их можно заметить только на обвалованных местах хранения авиатехники. Именно здесь можно говорить о возгорании и пожарах как таковых.

Анализ последствий взрывов на аэродроме Саки

Сравнение спутниковых снимков, сделанных предположительно до и после серии взрывов, а также объективная фиксация картины разрушений, позволяет прийти к следующим выводам.

На обвалованных стоянках авиатехники уничтожено 2 истребителя СУ-27/30 и 5 бомбардировщиков СУ-24. Ещё 1 СУ-27/30 и 2 СУ-24 повреждены. Уничтоженные СУ-27/30 имеют следы взрывов хранившегося непосредственно около самолётов боекомплекта, который мог взорваться от пожара, так как находился в боеготовом состоянии, однако причина и порядок возгорания хранимого боекомплекта являются предметом пристального изучения так как корпуса изделий изготавливаются из негорючих материалов, а горючая деревянная тара должна оставаться на складе а не складироваться возле самолёта вместе с подготовленным к применению боекомплектом авиационных средств поражения.Су-24 на обвалованных площадках уничтожены в результате пожаров.

Пожар на обвалованной площадке №5 выглядит подозрительным, так как находится в относительно безопасной зоне, и две ближайшие обвалованных стоянки авиатехники от пожара не пострадали.

Повреждённый Су-27/30 на обвалованной площадке №6 выглядит ещё более подозрительно, так как находится прямо напротив эпицентра самого сильно взрыва склада без какой-либо защиты от прямого поражения. При этом на нём нет следов пожара.

Возможные причины взрывов на аэродроме Саки

Субъективное мнение эксперта редакции ПитерТВ – больше всего произошедшее похоже на тщательно спланированную диверсию.

Судя по снимкам, в результате диверсии было обеспечено уничтожение всех складов на площадке хранения и поджог/подрыв почти всех самолётов на местах обвалованных стоянок.

СУ-27/30 (метка №6) только подтверждает версию диверсии, т.к. её организаторы, могли быть уверены, что самолёт будет уничтожен взрывом склада и не стали предпринимать организационно-технических мер по его индивидуальном поджогу/взрыву.

Если версия диверсии подтвердится, то на её организацию должно было уйти много времени. В том числе, на операцию по доставки специальных средств для многоточечного инициирования взрывови/или пожаров. Непосредственно на военной базе должна была быть проведена большая работа по установке специальных средств в местах инициирования взрывов и пожаров.

Сложно представить реализацию подобного плана без подкупа персонала и без непосредственного участия персонала базы в такой сложной и масштабной диверсии.

Призываем компетентные органы провести тщательное расследование произошедшего и раскрыть всю схемы проведённой диверсии и всех её участников в интересах государственной безопасности Российской Федерации.

Отметим, что версию диверсии называл одной из приоритетных и генерал ВКС РФ Леонид Ивлев.

Фото: Planets.Labs

Видео: LifeShot