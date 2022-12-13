Ленобласть подготовила жильё более чем для 50 семей из сельской местности

В общей сложности на приобретение квартир или строительство собственных домов участникам региональной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выделили 180 млн рублей.

Ленинградская область предоставит субсидии на приобретение новых квартир или частных домов участникам региональной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Всего в ней задействованы 52 семьи, проживающие в сельской местности.

По словам зампреда Правительства Ленобласти Евгения Барановского, в 203 году на реализацию программы направлено 180 млн рублей. Каждая семья получит субсидию в размере от 1 до 10 млн рублей. Основная часть новых квартир и коттеджей будет расположена на территории Волосовского, Приозерского, Всеволожского и Выборгского районов.

Отметим, что присоединиться к программе может любой гражданин, проживающий и работающий в агропромышленном секторе региона.

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Фото: Piter.TV