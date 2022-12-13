Ленобласть подготовила жильё более чем для 50 семей из сельской местности

Ленинградская область предоставит субсидии на приобретение новых квартир или частных домов участникам региональной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Всего в ней задействованы 52 семьи, проживающие в сельской местности.
По словам зампреда Правительства Ленобласти Евгения Барановского, в 203 году на реализацию программы направлено 180 млн рублей. Каждая семья получит субсидию в размере от 1 до 10 млн рублей. Основная часть новых квартир и коттеджей будет расположена на территории Волосовского, Приозерского, Всеволожского и Выборгского районов.
Отметим, что присоединиться к программе может любой гражданин, проживающий и работающий в агропромышленном секторе региона.
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Фото: Piter.TV
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