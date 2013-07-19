Новое здание СЗТУ будет построено на улице Савушкина

На проект выделено 1,233 млрд рублей.

Новое здание, предназначенное для размещения служб и подразделений Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), будет построено в Петербурге. Управление разместило закупку. По итогам ее конкурса планирует определить девелопера, который возьмется за этот проект.

Как говорится в документации, здание управления будет возведено на улице Савушкина (дом № 71, корпус 2). На реализацию масштабного проекта средства в объеме 1,233 млрд рублей выделяет бюджет России. Предполагается, что строительство завершат в 2024 году.

Проект включает в себя возведение собственно здания ориентировочной общей площадью 17 тысяч 160 квадратных метров, а также подземного паркинга, КПП, дизель-генераторной установки.

Работать здесь будет около 1 тысячи человек.

Здание должно быть оборудовано всеми системами, необходимыми для обеспечения работы таможенников.

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимают до 17 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, школу в Шушарах на 1375 мест построит ООО "КВС".

Фото: vk.com/customs_rus