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Новое здание 128-го отделения полиции открыли во Всеволожске
Сегодня, 21:20
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Новое здание 128-го отделения полиции открыли во Всеволожске

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Его площадь составляет 1444 квадратных метра.

Во вторник, 9 ноября, открыли здание 128-го отделения полиции во Всеволожске. Его площадь составляет 1444 квадратных метра. Оно стало самым большим зданием, которое построено в рамках соглашения между правительством Ленинградской области и МВД, передает "ЛенТВ24".

Сообщается, что оно оборудовано всем необходимым имуществом и оргтехникой, подключено к инженерным сетям и соответствует всем требованиям МВД России, что гарантирует комфорт для работы полицейских и граждан, пришедших на прием.

Ранее во Всеволожске обустраивают новую спортивную площадку. Благоустройство  территории на пересечении улицы Пироговской и улицы Волковской также продолжается. 

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожск, здание полиции, отделение
Категории: Новости СПб, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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