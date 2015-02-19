Новое здание 128-го отделения полиции открыли во Всеволожске

Его площадь составляет 1444 квадратных метра.

Во вторник, 9 ноября, открыли здание 128-го отделения полиции во Всеволожске. Его площадь составляет 1444 квадратных метра. Оно стало самым большим зданием, которое построено в рамках соглашения между правительством Ленинградской области и МВД, передает "ЛенТВ24".

Сообщается, что оно оборудовано всем необходимым имуществом и оргтехникой, подключено к инженерным сетям и соответствует всем требованиям МВД России, что гарантирует комфорт для работы полицейских и граждан, пришедших на прием.

Ранее во Всеволожске обустраивают новую спортивную площадку. Благоустройство территории на пересечении улицы Пироговской и улицы Волковской также продолжается.

Фото: Piter.tv