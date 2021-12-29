Новое производство лакокрасочных материалов открыли в Янино

Объем инвестиций в создание нового предприятия на территории Ленобласти составил более 2 млрд рублей.

Завершены строительство и перенос основных производственных мощностей холдинговой компании "Пигмент" из Петербурга на площадку в Ленобласти. В церемонии открытия производства принял участие губернатор региона Александр Дрозденко.

Объем инвестиций в создание нового предприятия на территории Ленобласти составил более 2 млрд рублей. На производстве создано 240 рабочих мест.

Мощность производственного комплекса, в составе которого завод по производству порошковых красок и химический завод жидких лакокрасочных материалов, составит до 25 тысяч тонн в год. Среди потребителей данной продукции – крупнейшие российские предприятия "Северсталь", "Сургутнефтегаз", "Нефтяная компания "Лукойл", "НК "Роснефть", "Татнефть".

Ранее в Сертолово открылось новое отделение Почты России.

Фото: правительство Ленобласти