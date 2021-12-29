В Сертолово открылось новое отделение Почты России

В целом в области функционируют 460 отделений почтовой связи, включая 293 сельских.

В среду, 16 февраля, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что в Сертолово открылось первое на Северо-Западе России отделение почты, построенное по технологии быстровозводимых конструкций. С работой отделения ознакомился губернатор Александр Дрозденко.

Отделение уже запущено и обслуживает 15 тыс. жителей. Отдельно стоящее здание удобно для жителей, поскольку к нему можно подъехать на машине.

На новой почте глава региона оформил благотворительную подписку почтовых изданий одному из пенсионеров Вознесенья, а также – в адрес двух областных ресурсных центров. Такую подписку – в пользу нуждающихся – может оформить любой житель региона.

Всего в регионе работают 460 отделений почтовой связи, включая 293 сельских. В этом году планируют открыть около 10 новых почтовых отделений.

На Невском проспекте открылось отделение "Почты России" нового формата.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти