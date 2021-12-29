На Невском проспекте открылось отделение "Почты России" нового формата

Оно будет работать 24 часа в сутки.

На Невском проспекте, 70А, открылось почтовое отделение нового формата. Piter.tv побывал на открытии и узнал, чем оно отличается от остальных. О новом офисе журналистам рассказал директор макрорегиона Северо-Запад "Почты России" Дмитрий Серебренников.

Прежде всего — отделение работает круглосуточно. Клиентская зона отделена от места отдыха. Для туристов будет отдельная зона, в которой они смогут отправить открытку. Кроме того, можно создать открытку с собственным дизайном. Есть центр франкирования. Ожидается, что время обслуживания клиентов сократится. Все помещения выполнены в едином дизайне. В дальнейшем так будут выглядеть и остальные отделения.

Офис стал центральной почтовой и филателистической площадкой города. В нем работают десять операционных окон и два окна Почта Банка. Клиентов обслуживают 50 сотрудников.

Видео и фото: Piter.tv