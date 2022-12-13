Компания Solopharm запустила новое производство БАДов в Петербурге

В проект было инвестировано 2 млрд рублей.

Фармацевтическая компания Solopharm начала производить лекарства и БАДы на новом предприятии в Северной столице. Об этом пишет "РБК Петербург".

Известно, что в проект было инвестировано 2 млрд рублей. Благодаря этому будет возможно наладить выпуск порядка 105 млн капсул в год, а также препаратов в форме стиков.

Предприятие разместили на площадях существующего завода, ранее занятых операциями, которые не до конца относились к медицинскому профилю. Таким образом, квадратные метры завода теперь полностью используются по прямому назначению.

Ранее мы сообщили о том, что электрические микрокары будут выпускать на экс-заводе Toyota в Петербурге.

Фото: Solopharm



