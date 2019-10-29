Опубликовано видео с новым поколением российской УР "Змей Горыныч"

У "Змея Горыныча" имеется дистанционно-управляемая пулеметная установка, способная бороться с наземными и воздушными целями.

В среду, 23 сентября, стало известно, что в сети появились кадры с новым поколением российской УР "Змей Горыныч". Технику показали в одном из с.жетов телеканала "Звезда".

Согласно данным, у "Змея Горыныча" имеется дистанционно-управляемая пулеметная установка, способная бороться с наземными и воздушными целями.

Также у самоходной легкобронированной установки разминирования смонтирована противоминная электромагнитная приставка и Установлены элементы комплекса активной защиты. Именно они нейтрализуют противотанковые боеприпасы противника.

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