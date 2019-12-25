Новое отделение врачей общей практики открыли в Приморском районе

Офис будет принимать до 90 человек за смену.

Новое отделение врачей общей практики появилось в Приморском районе города на Неве. Как сообщила пресс-служба Смольного, церемонию открытия посетил вице-губернатор Олег Эргашев.

Руководитель подчеркнул, что город настроен на создание и развитие социальной инфраструктуры в новых кварталах. Сейчас в районе задействовано 14 офисов врачей общей практики, 8 из которых существует в рамках государственно-частного партнерства. Новое отделение будет доступно для десятков тысяч граждан и будет принимать до 90 человек за смену, подчеркнул Эргашев.

Здесь будут работать и врачи общей практики, и врачи специалисты. Будут проводиться диагностическое обследование пациентов, включая функциональные диагностические исследования, ультразвуковое исследование. Также здесь будет работать дневной стационар, который позволит лечить наших пациентов рядом с домом. Людмила Керимова, главный врач городской поликлиники №98

Ранее мы сообщили о том, что петербургские врачи помогли мальчику из Луги, получившему увечья на детской площадке.

Фото: Смольный