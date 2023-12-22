До конца 2024 года в Малоохтинском парке установят новые светильники

Зелёную зону благоустроят в два этапа: основные работы запланированы на 2025 год, а завершение части территории позади лицея ожидается в 2026 году.

В Малоохтинском парке будут установлены 58 металлических опор, 73 светодиодных светильника и два прожектора. Также будет проложено 1,6 км линий. Дополнительное освещение появится на детских и спортивных площадках, как сообщили сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Реконструкция освещения на участке парка рядом с лицеем №533 уже началась. Кроме того, здесь будет оформлен памятный камень воинам, жившим в Красногвардейском районе и погибшим при выполнении воинского долга. Все работы будут завершены до конца текущего года по заказу "Ленсвета".

Малоохтинский парк также ожидает обновление - зелёную зону благоустроят в два этапа: основные работы запланированы на 2025 год, а завершение части территории позади лицея ожидается в 2026 году. Проектирование выполнено с учётом нового освещения.

Ранее мы сообщили о том, что на Санкт-Петербургском проспекте и на Санкт-Петербургском шоссе обновили освещение.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского