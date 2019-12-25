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Новое освещение в 2021 году получат девять внутриквартальных территорий Петербурга
Сегодня, 17:44
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nadezhda_sib

Новое освещение в 2021 году получат девять внутриквартальных территорий Петербурга

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По словам губернатора, благоустройство нужно проводить комплексно.

В 2021 году реконструкция наружного освещения пройдет на девяти внутриквартальных территориях и пяти городских кварталах. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

По словам Александра Беглов, освещение является важной частью благоустройства детских площадок, спортивных объектов, улиц и дорог. Работа должна быть системной. 

Более 4800 светодиодных светильников установят в жилых массивах Московского, Невского, Кировского и Красногвардейского районов. Освещение появится там, где ранее его не могли поставить из-за невозможности подъезда спецтехники. Для того, чтобы огни не мешали жителям, во внутриквартальных пространствах их установят на консолях параллельно земле.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный и "Ростелеком" сделают "умным" уличное освещение в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: освещение, светодиодные огни
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Минус
espavlin
Сегодня 18:24

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