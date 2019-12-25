Смольный и "Ростелеком" сделают "умным" уличное освещение в Петербурге

Компания уже 9 лет сотрудничает с властями.

Смольный и "Ростелеком" договорились развивать действующие цифровые проекты и распланировали проекты по дальнейшему сотрудничеству. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что компания уже 9 лет вносит вклад в развитие системы видеонаблюдения "Безопасный город". 18,7 тысяч камер из 47 тысяч, установленных в Петербурге, принадлежат "Ростелекому". Кроме того, компания внедрила платформу видеоаналитики с доступом через мобильное приложение, а в период пандемии коронавируса установила дополнительные камеры, которые позволили контролировать соблюдение петербуржцами масочного режима.

Среди будущих проектов властей и организации значатся проекты по энергоэффективности, которые сделают "умным" городское освещение. Интеллектуальные транспортные системы позволят грамотно организовать уличное движение, работу парковок и снизить риски разрушения дорог из-за перегруженности транспортом.

Также Петербург переймет опыт японских специалистов в борьбе с дорожными заторами.

Фото: Piter.TV