Новое освещение установят в большом квартале Фрунзенского района к декабрю 2022 года

Прежние фонари не отвечают современным требованиям.

Новое уличное освещение получит квартал между Будапештской улицей, проспектом Славы, Бухарестской улицей и Альпийском переулком. Об этом 2 марта, в среду, рассказали в пресс-службе Смольного.

В квартале расположены 5 медицинских учреждений, по 4 школы и детских сада, а также 2 учреждения социального обслуживания населения. Отмечается, что прежние фонари не отвечают современным требованиям.

Более того, фонарей не хватает на детских и спортивных площадках, на пришкольных территориях, в рекреационных зонах, внутриквартальных проездах и у пешеходных дорожек, ведущих к станции метро "Проспект Славы".

В конце текущего года, в декабре, освещение должны реконструировать.

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Фото: Piter.tv

