В Петербурге на берегу реки Ижоры появится новое общественное пространство со смотровой площадкой

Можно будет понаблюдать за птицами через бинокли.

В Петербурге на берегу реки Ижоры вдоль Красной улицы от улицы Ижорского батальона до улицы Ремизова в 2021 году появится новое общественное пространство со смотровой площадкой. Оборудовано оно будет и биноклями, чтобы петербуржцы могли понаблюдать за птицами. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Пространство будет обустроено в экологическом стиле, будет сохранен природный ландшафт. Высадят также деревья и кустарники. Для изучения местной флоры и фауны установят электронные коды.

Кроме того, будет построена игровая площадка, а также места для чтения в освещение и защитой от дождя. Оборудовано новое общественное пространство будет и для занятий йогой, на берегу появятся гамаки и шезлонги. Игровое и обучающее оборудование адаптируют для людей с инвалидностью.

Ранее в РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт компании.

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