Улицу Коммуны в Петербурге оснастили новой системой освещения

Натриевые лампы заменили на фонари нового поколения. Они потребляют почти вдвое меньше электроэнергии.

В Красногвардейском районе прошёл один из этапов модернизации уличного освещения. На этот раз новые светильники были установлены на улице Коммуны. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Всего на участке было установлено 254 фонаря нового поколения. Они заменили устаревшие натриевые лампы, которые потребляли в 1,7 раз больше электроэнергии. За счёт обновления в разы повысилась видимость дорожной разметки, знаков и указателей, пешеходных переходов и перекрестков.

Напомним, что модернизация освещения в Петербурге проходит не только на городских тротуарах и магистралях, также во дворах, парках и скверах. В 2023 году обновление затронет квартал, ограниченный Якорной улицей, проспектом Шаумяна и Красногвардейской площадью.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкцией освещения на Малой Охте займётся "БалтИнжСервис".

Фото: Пресс-служба Смольного