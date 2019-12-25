На Кленовой улице обновили освещение

Новое освещение Кленовой улицы подчеркнет ее художественные достоинства.

В рамках программы взаимодействия между правительством Петербурга и ПАО "Газпром" проведена модернизация системы освещения на Кленовой улице, одной из центральных улиц города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Заменены 32 лампы на светодиодные, установлены новые прожекторы для освещения памятника Петру Первому. Модернизация системы позволит снизить потребление электроэнергии в 1,4 раза, улучшив при этом качество освещения и надежность работы оборудования.

Обновленная система освещения подчеркивает гармоничный архитектурный облик улицы, делая ее привлекательной для туристов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добилась от муниципалитета установки освещения на детской площадке.

Фото: администрация Петербурга