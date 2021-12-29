Новое общественное пространство появится рядом с "Лахта-центром"

В понедельник, 14 февраля, стало известно, что в Приморском районе Петербурга около "Лахта-центра" создадут новое общественное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В проекте предусматривается благоустройство велосипедных дорожек, освещение и озеленение территории. Этот проект предположительно реализует за три года фонд поддержки социальных инициатив Газпрома.
После завершения строительства его безвозмездно передадут Петербургу.
Ранее мы писали, что реставрация интерьеров Смольного собора завершится к маю 2022 года.
Фото: пресс-служба Смольного
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