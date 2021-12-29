  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новое общественное пространство появится рядом с "Лахта-центром"
Сегодня, 18:46
236
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Новое общественное пространство появится рядом с "Лахта-центром"

0 0

Проект планируется реализовать за три года.

В понедельник, 14 февраля, стало известно, что в Приморском районе Петербурга около "Лахта-центра" создадут новое общественное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

В проекте предусматривается благоустройство велосипедных дорожек, освещение и озеленение территории. Этот проект предположительно реализует за три года фонд поддержки социальных инициатив Газпрома.

После завершения строительства его безвозмездно передадут Петербургу. 

Ранее мы писали, что реставрация интерьеров Смольного собора завершится к маю 2022 года.

Фото: пресс-служба Смольного
 

Теги: велосипедные дорожки, лахта центр, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии