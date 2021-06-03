В Новом Девяткино из пруда достали тело мужчины

По предварительным данным, 13 октября 2024 года мужчина ушел на рыбалку и домой не вернулся.

Во Всеволожском районе Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в деревне Новое Девяткино. Подробности сообщили в региональном СК.

Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, предположительно, 1979 года рождения, тело которого было извлечено из пруда на улице Озерной в деревне Новое Девяткино.

По предварительным данным, 13 октября 2024 года мужчина ушел на рыбалку и домой не вернулся.

Ранее под окнами дома на проспекте Энергетиков нашли тело 16-летнего москвича.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)