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В Новом Девяткино из пруда достали тело мужчины
Сегодня, 16:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Новом Девяткино из пруда достали тело мужчины

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По предварительным данным, 13 октября 2024 года мужчина ушел на рыбалку и домой не вернулся. 

Во Всеволожском районе Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в деревне Новое Девяткино. Подробности сообщили в региональном СК.

Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, предположительно, 1979 года рождения, тело которого было извлечено из пруда на улице Озерной в деревне Новое Девяткино.

По предварительным данным, 13 октября 2024 года мужчина ушел на рыбалку и домой не вернулся. 

Ранее под окнами дома на проспекте Энергетиков нашли тело 16-летнего москвича.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)

Теги: новое девяткино, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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