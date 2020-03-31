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Новобранцы весеннего призыва приняли присягу в Ленобласти
Сегодня, 13:09
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Новобранцы весеннего призыва приняли присягу в Ленобласти

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В ближайшее время молодые люди начнут изучать программы боевой подготовки.

Сегодня, 30 мая, в воинских частях прошло принятие присяги. В мероприятии участвовали более 300 новобранцев. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

На торжество пришли родственники и гости призывников. Молодые люди организовали статические показы оружия и военной техники, вооружения и образцов снаряжения, которые они будут осваивать в течение года. 

В ближайшее время молодые люди начнут изучать программы боевой подготовки. Новобранцам продемонстрируют строевые приемы, физические упражнения и боевые техники. Придется изучать и уставы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что военные инженеры защитят Ленобласть от пожаров. 

Фото: ВКонтакте / Минобороны России

Теги: армия, вооруженные силы рф, ленобласть, новобранцы ленобласть, призыв 2021
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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