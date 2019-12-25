Зайка и Лев в шоу "Маска" сбили с толку жюри

Особенно большие трудности у жюри возникли с Зайкой.

Два новых персонажа, появившихся на сцене шоу "Маска", окончательно сбили с толку членов жюри. Участники программы нарядились в костюмы зайки и львенка, однако, ни подсказки, ни голос не помогли жюри узнать персонажей.

Особенно большие трудности у жюри возникли с Зайкой. Гарик Мартиросян предположил, что это Вера Брежнева. Но Киркоров напомнил, что Зайка хочет с ним познакомиться, а с Верой Брежневой он и так знаком. Под маской Зайки скрывалась Юлианна Караулова.

Вторым гостем шоу стал жизнерадостный Львенок. Он вышел на сцену с хитом "Трава у дома". Михаил Ефремов, Андрей Губин, Ираклий Пирцхалава: каких только идей не было у членов жюри. Но под маской скрывался певец и композитор Александр Шоуа.

Участникам шоу "Маска" за раскрытие секретов грозит штраф до миллиона рублей.

Фото: скрин из шоу "Маска"