Новым ведущим шоу "Галилео" стал Владимир Маркони из Comment Out

Выпуск представят 25 мая.

Научно-популярная программа "Галилео" возвращается на канал СТС с новым ведущим Владимиром Маркони при поддержке Минпросвещения РФ. Премьера состоится 25 мая в 14:00. Об этом в Instagram сообщил новый ведущий.

В новых выпусках Владимир Маркони вместе с блогером Даней Крастером поделится новейшими технологиями и исследованиями, а также проведет несколько научных опытов. Данная программа по прежнему-не только развлекает, но и дает знания для очень большой аудитории. По словам генерального директора канала Вячеслава Муругова, в свое время Александр Пушной привнес много интересного в передачу. Однако, сейчас подросло новое поколение, у которого свои герои. Среди них и новый ведущий шоу Владимир Маркони.

"Галилео" – российская версия немецкого шоу Galileo, которое в этом году отмечает 22-летие. На СТС премьера состоялась 26 марта 2007 года, за 8 лет вышло 1 084 выпуска.

Первым ведущим программы был шоумен и физик по образованию Александр Пушной. Научно-популярное шоу 16 раз номинировали на премию ТЭФИ. Владимр Маркони – автор и ведущий Comment Out, актер и автор "Вечерний Ургант", зачинатель РеутовТВ.

Фото: Галилео

Скриншот: Instagram/ vovapcdonail