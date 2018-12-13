Ведущий "Галилео" Александр Пушной: биография, личная жизнь, Instagram

Музыкант-мультиинструменталист, певец, юморист, шоумен, телеведущий и актер Александр Пушной 16 мая отмечает свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 44 года. Piter.TV рассказывает детали биографии Александра Пушного.

Детство и юность Александра Пушного

Александр родился в Новосибирске. Его отец Борис Михайлович занимался кибернетикой, мать Нина Дмитриевна была экономистом. Маленького Сашу почти с самого раннего детства они отдали в музыкальную школу. Там он учился 5 лет по классу фортепиано, в 12 лет родители подарили ему гитару и самоучитель.

Несмотря на любовь к музыке, по окончании школы Пушной поступил в Новосибирский государственный университет на факультет физики. В студенческие годы он много времени проводил в студенческой команде КВН. Там он писал забавные песни, сценарии, позже стал выходить на сцену.

В 1997 году Александр Пушной становится популярным благодаря выступлению на КВН с пародией на певца Стинга. После этого он играет за команду "Сибирские сибиряки" и "Дети лейтенанта Шмидта". После этого он начинает продвигаться как ведущий.

Передачи с Александром Пушным

В 2004 Александр Пушной становится соведущим Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой в программе "Хорошие шутки". После закрытия этого программы Александр начинает работать на СТС в научно-познавательной программе "Галилео". Это шоу было очень востребовано у зрителей и собирало большую аудиторию. В ходе съемок Пушной проводил различные физические и химические опыты перед объективами камер.

В 2007 он создает свою передачу "Кто умнее пятиклассника?", где задает звездам вопросы из начальной школы. Далее было шоу "Песня дня", также он побывал ведущим шоу "Безумный спорт" на телеканале "Матч ТВ".

Музыка

В студенческие годы у Пушного была собственная группа "Медведь". За три года существования они даже выпустили две собственные песни: , "WWWаленки" и "Ленин всех послал на Первомай".

В 2010 Александр возобновляет свою концертную деятельность и начинает выступать вместе с группой "Джанкой Бразерс". В таком составе они вместе объездили многие города России и Украины. Также ребята выступали на рок-фестивале "Нашествие" и в телепередаче "Парный прогон".

Александр Пушной является композитором, он записал песни для телешоу "Большая разница" и "Южное Бутово", телевизионных игр "Слава Богу, ты пришел!" и "Стенка на стенку", для скетч-шоу "Нереальная история" и "6 кадров". Кстати, саундтреки в сериале "Светофор", фильмах Однажды в милиции", "Случайные связи" тоже принадлежат ему.

Джонатана в мультфильмах Монстры на каникулах" и "Монстры на каникулах 2" тоже озвучивал Александр Пушной.

Личная жизнь Александра Пушного

Пушной женился на дизайнере Татьяне в 1998 году. В 2004 у них родился сын Дмитрий, в 2009 – сын Михаил и в 2016 – сын Андрей. Продолжительное время семья Пушных жила в Долгопрудном и в 2015 переехала в Москву.

Днем ранее свой день рождения отметила актриса Светлана Светличная.



Фото: pushnoypro/ Instagram

Видео: YouTube