Новым главой Дирекции транспортного строительства стал Евгений Варов

Варов продолжил свою карьеру в ДТС, но уже в новом статусе.

В Дирекции транспортного строительства (ДТС) Петербурга сменился исполняющий обязанности директора. Им назначен Евгений Варов. Ранее он исполнял обязанности замдиректора. Информация об этом содержится на сайте ДТС.

Прошлый врио, Руслан Зайцев, пробыл на посту меньше двух месяцев. Теперь он вернулся на свое прежнее место на должность первого заместителя гендиректора и главного инженера.

С 2016-го года Варов был главным инженером в ФКУ "Упрдор "Северо-Запад". им. Н.В. Смирнова. Также он возглавлял Управление земельно-имущественных отношений.

Свою карьеру новый и.о. начал в 2001 году с работы асфальтобетонщика.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что для ремонта петербургских дорог за 832 млн рублей нашелся подрядчик.

Фото: rosavtodor.gov.ru