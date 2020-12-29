КСП проверит эффективность расходования бюджета Дирекцией транспортного строительства Петербурга

Речь идет о расходовании средств, которые выделили за последние два года.

Сегодня, 12 января, Контрольно-счетная палата Петербурга начала плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Дирекции транспортного строительства и ее учредителя — городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В ходе проверки КСП оценит адресность, эффективность и целевой характер расходования бюджетных средств, которые были выделены в период 2019-2021 года. Контрольное мероприятие завершится 26 марта.

Дирекция занимается проектированием, строительством, реконструкцией и ремонтом дорог и трамвайных путей, проектированием и строительством метрополитена. Главой учреждения является Евгений Варов. Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры руководит Андрей Левакин, а в правительстве Петербурга транспортный блок курирует вице-губернатор Максим Соколов.

Ранее Контрольно-счетная палата установила, что в Петербурге плохо следили за организацией питания в школах и детских садах.

Фото: Piter.TV