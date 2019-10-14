Контрольно-счетная палата установила, что в Петербурге плохо следили за организацией питания в школах и детских садах

Отчеты о результатах проверки направили губернатору и прокурору.

Контрольно-счетная палата Петербурга проверила финансово-хозяйственную деятельность Управления социального питания и подведомственных ему учреждений за 2018-2020 годы и выявила, что контроль осуществлялся ненадлежащим образом.

Управление занимается организацией системы питания в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях, а также контролирует эту сферу. Ежегодно ведомству и его подведомственным учреждениям выделяется из бюджета города от 86 до 106 млн рублей.

КСП установила, что Управление не предоставляло сведения о нарушениях в Роспотребнадзор и прокуратуру Петербурга, хотя должно было. Таким образом, ответственные лица не понесли надлежащей ответственности за нарушения в сфере питания.

Кроме того, недостатки были выявлены при исполнении бюджета, зафиксированы случаи нецелевого использования бюджетных средств.

Отчет о результатах проверки направили председателю Законодательного Собрания Петербурга Вячеславу Макарову, губернатору Александру Беглову, прокурору Сергею Литвиненко, начальнику ГУ МВД по СПб и ЛО Роману Плугину.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в школе Адмиралтейского района нашли нарушения при организации питания.

Фото: пресс-служба Смольного