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Новым героем "Холостяка" стал Тимати
Сегодня, 10:21
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nastya960

Новым героем "Холостяка" стал Тимати

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Выход первых выпусков запланирован на весну 2021 года.

Рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) стал новым героем шоу "Холостяк". Об этом сообщил Starhit.

Выход первых выпусков запланирован на весну 2021 года.

В сентябре стало известно, что Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой. Как рассказала сама девушка, после рождения Ратмира, они не смогли пройти "проверку на прочность". Пара была в отношениях с 2015 года.

В прошлом, седьмом сезоне "Холостяка" была выбрана немедийная личность — стоматолог Антон Криворотов. Его клиенты – отечественные звезды. В финале молодой человек выбрал модель Барбару Пино.

Фото: Instagram/ timatiofficial

Теги: тимати, холостяк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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