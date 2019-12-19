Новым героем "Холостяка" стал Тимати

Выход первых выпусков запланирован на весну 2021 года.

Рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) стал новым героем шоу "Холостяк". Об этом сообщил Starhit.

Выход первых выпусков запланирован на весну 2021 года.

В сентябре стало известно, что Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой. Как рассказала сама девушка, после рождения Ратмира, они не смогли пройти "проверку на прочность". Пара была в отношениях с 2015 года.

В прошлом, седьмом сезоне "Холостяка" была выбрана немедийная личность — стоматолог Антон Криворотов. Его клиенты – отечественные звезды. В финале молодой человек выбрал модель Барбару Пино.

Фото: Instagram/ timatiofficial