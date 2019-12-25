Настя Решетова объявила о расставании с Тимати

Девушка заявила, что их брак не выдержал проверки на прочность.

Российская модель Настя Решетова опубликовал в Instagram новый пост, в котором рассказала о расставании с Тимати.

"Как бы это не было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал", - написала Настя (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Решетова заявила, что это были прекрасные 6 лет. "Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами", - отметила она. Однако девушка считает, что в этой жизни нет ничего вечного.

По словам Насти, в их расставании не замешаны посторонние люди, и "про бумеранг можно тоже забыть". Она не знает, что будет дальше, но на данный момент модель хочет направить всю свою энергию в иное русло.

"Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу", - заключила Настя (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

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Фото: Instagram / volkonskaya.reshetova