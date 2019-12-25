Новым адвокатам Ефремова может стать защитник воров в законе

Поиском нового адвоката для артиста занимается его супруга.

Новым адвокатам актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, может стать защитник "воров в законе". Об этом стало известно после встречи членов ОНК с артистом в колонии.

За это хотят взяться Гофштейн, Тарасов и другие. Михаил Ефремов, актёр

Отметим, что Гофштейн участвовал в судебной защите "воров в законе" Вячеслава Иванькова (Япончик) и Захария Калашова (Шакро Молодой), а также в ряде других скандальных дел.

Поиском нового адвоката для Ефремова занимается его супруга.

Ранее режиссёр Грымов прокомментировал действия адвоката Пашаева.