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Новым адвокатам Ефремова может стать защитник воров в законе
Сегодня, 16:09
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matveyvn

Новым адвокатам Ефремова может стать защитник воров в законе

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Поиском нового адвоката для артиста занимается его супруга.

Новым адвокатам актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, может стать защитник "воров в законе". Об этом стало известно после встречи членов ОНК с артистом в колонии.

За это хотят взяться Гофштейн, Тарасов и другие.

Михаил Ефремов, актёр

Отметим, что Гофштейн участвовал в судебной защите "воров в законе" Вячеслава Иванькова (Япончик) и Захария Калашова (Шакро Молодой), а также в ряде других скандальных дел.

Поиском нового адвоката для Ефремова занимается его супруга.

Ранее режиссёр Грымов прокомментировал действия адвоката Пашаева.

Теги: адвокаты, дело ефремова, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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