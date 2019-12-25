В Ленобласти построят новый завод по производству пластиковых расходников

Проект оценили в полмиллиарда рублей.

Правительство Ленобласти передало компании "Полиместрой-АС" земельный участок под строительство нового предприятия по производству изделий из композиционных материалов для создания промышленного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

"Полиместрой-АС" является дочерней структурой "АЗОС". Организация начнёт работу над проектом в следующем году. Завод расположат в Кировском районе.

Мы одними из первых регионов реализовали такой механизм как "земля за рубль" для создания импортозамещающих производств. Но мы видим, что у него был отложенный эффект. Реальный интерес компании начали проявлять только сейчас, когда оценили новые ниши и рынки сбыта. Дмитрий Ялов, председатель областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что на расчистку дорог в Ленобласти вышли авиационные роторы.

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