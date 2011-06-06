На расчистку дорог в Ленобласти вышли авиационные роторы

Обычно подобную технику начинают использовать в январе, однако из-за обильных снегопадов её задействовали раньше.

Авиационные роторы вышли на расчистку снежных завалов на дорогах Ленинградской области. Как сообщили дорожники региона в Telegram-канале, обычно подобную технику начинают использовать в январе, но из-за погодных условий в этот раз её начали применять с 14 декабря.

Задача роторов – перенести в кювет снежные валы, собранные дорожной техникой. Гидравлический механизм всасывает в себя сугробы, а затем расщепляет их и выпускает через сопло.

Напомним, что в 47-ом регионе 15 декабря в большинстве районов пройдёт снег.

Видео: Telegram / Dorogi_lo