В Ленобласти 15 декабря в большинстве районов пройдёт снег

Температура воздуха в течение суток -5...-10 градусов.

В четверг, 15 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная погода и сне. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На западе региона ночью пройдёт сильный снег, на востоке небольшой. Днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, ночью и в начале дня в прибрежных районах порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха в течение суток -5...-10 градусов, ночью местами до -13 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

МЧС: в прибрежных районах Петербурга 15 декабря ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Фото: Piter.tv; МЧС