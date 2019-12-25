Мошенники решили предложить людям приобрести специальный электронный пропуск.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге появился новый вид коронавирусного мошенничества. Об этом сообщили в группе "Минус коронавирус. Ленобласть" в соцсети "ВКонтакте".

"Появился новый вид мошенничества — сайты, где по данным банковской карты можно получить "QR код для прохода по городу" или "узнать разрешенную для посещения зону", —пишут горожане.

Напомним, что в настоящее время никаких специальных пропусков для передвижения по Петербургу и Ленобласти сейчас не требуется.

Ранее мы сообщали о том, что чиновников Петербурга обяжут отвечать на сообщения в соцсетях.

Фото:pixabay