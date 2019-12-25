Инициативу, предложенную парламентским комитетом по законодательству, поддержали 45 депутатов.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что чиновников Петербурга обяжут отвечать на сообщения в соцсетях. Об этом сообщили во время трансляции заседания, которая ведется на сайте парламента.

Автором инициативы выступил Денис Четырбок. Он отметил, что соответствующая необходимость возникла уже давно, а в условиях пандемии COVID-19 стала особенно актуальной.

Известно, что соответствующую инициативу поддержали 45 депутатов.

Ранее мы сообщали о том, что жители нескольких десятков домов в Московском районе мерзнут в квартирах.

Фото:pixabay