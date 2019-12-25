Жители нескольких десятков домов в Московском районе мерзнут в квартирах

Петербуржцы уже три дня ждут горячую воду и теплые батареи.

Петербуржцы, живущие в Московском районе города, пожаловались на непрекращающийся холод в квартирах. В редакцию Piter.TV с этой информацией 15 апреля обратилась читательница Анастасия.

Как рассказала петербурженка, дома холодно с утра понедельника, 13 апреля. Посуду и руки приходится мыть в ледяной воде, а о том, чтобы помыться без использования вскипяченной воды и тазика, не приходится и думать.

На улице +5. При таких условиях отключать горячую воду – так себе ситуация. Еще и писали, что отключат в понедельник с 9 утра до вечера, а потом перенесли до 9 утра вторника, потом до 9 вечера, потом еще до 9 утра среды. – сердится девушка.

Внезапная пропажа тепла из квартир ЖК Триумф Парк и еще ряда домов оказалась связана с аварийными работами на подземных тепловых сетях, которые проводило ООО "Пулковская ТЭЦ". Именно эта организация согревает Среднерогатскую улицу и части Московского и Пулковского шоссе. Работы компания пообещала завершить к вечеру 14 апреля, однако в срок не уложилась: утром 15 апреля один из жителей дома на Среднерогатской улице узнал в компании, что работы затянутся до 21.00. Скриншот его сообщения оказался в распоряжении редакции.

Не успели жители Московского района настроиться на горячую ванну вечером среды, как от "Пулковской ТЭЦ" поступило новое объявление. В компании сообщили, что ликвидация проблемы завершится не раньше полуночи 15 апреля.

Фото: pixabay; фото, предоставленные читательницей в редакцию Piter.TV