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Новый участок Софийской улицы начали подключать к Заводскому проспекту в Колпино
Сегодня, 12:37
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Новый участок Софийской улицы начали подключать к Заводскому проспекту в Колпино

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Работы должны завершиться до конца следующего года.

В Петербурге ведутся работы по подключению нового участка Софийской улицы к Заводскому проспекту в Колпино. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. 

На данный момент объект готов на 56%. Строительство протяженностью 1 370 м разделили на два этапа. На первом этапе возводится основной ход продолжения Софийской улицы с обустройством тротуаров и велодорожек, на котором проходит строительство местных проездов и надземных пешеходных переходов. 

Генподрядчиком выступает АО "Буер". Работы начались в начале 2019-го года, они продлятся до конца 2021-го года. Продолжение Софийской улицы улучшит транспортную связь между Колпинским и Пушкинским районами, а также обеспечит дополнительную транспортную доступность для Колпино. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Муринской развязке открылись все 4 съезда. 

Фото: пресс-служба КРТИ

Теги: развязка, строительство, трасса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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