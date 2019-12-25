На Муринской развязке открылись все 4 съезда

На работы потрачено 800 миллионов рублей.

Все 4 съезда на Муринской развязке КАД окончательно достроены. В прошлую среду, 2 сентября, на месте побывал губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко. Распоряжение руководителя об окончании строительства было выполнено. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Отметим, что новый съезд в сторону Мурманского шоссе с пропускной способностью в 20 тысяч машин за сутки заметно сократит количество пробок и поможет сократить путь до 40 минут.

На данный момент движение происходит согласно временной схеме – специалисты доделывают круговой перекресток. Затем пройдут работы на теплосетях

Отметим, что заказчиком проекта выступает ГКУ "Ленавтодор". Строительство съездов оценено в 800 миллионов рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в Мурино закончили долгострой на Шоссе в Лаврики.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области