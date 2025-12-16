Новый туристический кластер планируют создать в Приморском районе Петербурга

Популярность района обусловлена высоким качеством жизни: развитой социальной инфраструктурой, доступностью медицины и обилием новых общественных пространств для спорта и отдыха.

Губернатор Петербурга Александр Беглов торжественно открыл экспозицию, посвящённую успехам Приморского района. Выставка разместилась в Доме молодёжи на Богатырском проспекте и стала логичным продолжением мегапроекта "Мой Петербург", который ранее привлёк более миллиона посетителей в историческом парке "Россия – моя история". Об эом сообщает пресс-служба Смольного.

Глава города подчеркнул стратегическую важность Приморского района, назвав его самым густонаселенным в Петербурге – здесь проживают 715 тысяч человек. По словам губернатора, популярность района обусловлена высоким качеством жизни: развитой социальной инфраструктурой, доступностью медицины и обилием новых общественных пространств для спорта и отдыха.

Александр Беглов привел конкретные цифры развития: за последние годы в районе было построено 56 объектов образования (школ и детских садов) и 8 медицинских учреждений. В планах на ближайшие три года – ввод в эксплуатацию еще 8 школ и 14 детских садов.

В текущем году жителей ждет открытие новой поликлиники в жилом комплексе "Юнтолово". Кроме того, в долгосрочной перспективе в Приморском районе планируется строительство крупного стационара для оказания медицинской помощи как детям, так и взрослым.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге представили новый туристический маршрут, посвящённый Иоанну Кронштадтскому.

Фото: Правительство Петербурга