Новый трамвай "Львенок" вышел на маршрут в Петербурге

"Умный" трамвай обеспечивает соблюдение безопасного скоростного режима, предотвращая превышение скорости водителем.

Новый трамвай модели 71-911ЕМ "Львенок", произведенный компанией "ПК Транспортные Системы", начал курсировать по маршруту №20 в Петербурге с 16 января. Фото трамвая были опубликованы в Telegram-канале transportSpb.

Этот первый односекционный "умный" трамвай "Львенок" на 95% состоит из компонентов отечественного производства. Он оборудован системой активной безопасности с использованием искусственного интеллекта. Всего до конца 2025 года планируется поставить в Санкт-Петербург 17 таких односекционных вагонов.

"Умный" трамвай обеспечивает соблюдение безопасного скоростного режима, предотвращая превышение скорости водителем. Система контроля состояния водителя способна определить, если он закрывает глаза, использует телефон или долгое время отвлекается от дороги. В таком случае система предупреждает водителя звуковым сигналом, а при отсутствии реакции плавно тормозит и останавливает вагон.

Система активной помощи водителю распознает пешеходов, светофоры, автомобили и дорожные знаки, анализируя дорожную обстановку и предсказывая возможные изменения. Она сигнализирует водителю о необходимости соблюдения безопасной скорости.

В салоне "Львенка" предусмотрены просторность и комфорт: панорамное остекление, 40 посадочных мест, обогреваемые зоны возле дверей, специальное крепление для велосипедов и семь USB-портов. Трамвай способен вместить до 161 пассажира.

Для удобства водителя создано эргономичное кресло с расположенными на подлокотнике наиболее востребованными кнопками. Обновленный пульт управления включает датчики дождя и систему кругового обзора вагона, а также мобильную рабочую зону и связь с диспетчером.

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Фото: Telegram / transportSpb