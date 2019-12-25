Днем температура воздуха в городе прогреется до +36.

Новый температурный рекорд спрогнозировали для Москвы, Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на представителя Центра погоды "Фобос" Михаила Леуса. Синоптик объяснил, что показатели термометров 24 июня покажут в российской столице отметку в плюс 36 градусов по Цельсию. Повышенная температура воздуха связана с тем, что антициклон по-прежнему остается над городом.

В Москве в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс +34…+36 градусов, по области — до +32…+37 градусов. Михаил Леус, синоптик

Напомним, что самым жарким 24 июня в Москве считался день 1948 года. Тогда столбик термометра поднялся до отметки в плюс 33,5 градуса по Цельсию. В 2021 году днем 24 июня ожидается небольшие порывы юго-восточного ветра (1-6 метров в секунду). Атмосферное давление немного упадет и составит 750 миллиметров ртутного столба.

В Петербурге зафиксировали температурный максимум июня.

Фото: Piter.tv