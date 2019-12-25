На перекрестке Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы установили светофор

В рамках реализации профильной адресной программы 2021 года новые светофоры появятся по 16-ти адресам.

В Калининском районе Петербурга появился новый светофор – его установили на пересечении Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Как рассказали в комитете, в районе увеличились транспортный и пешеходный потоки, поэтому было принято решение установить на перекрестке светофор.

В рамках реализации профильной адресной программы 2021 года новые светофоры появятся по 16-ти адресам. К примеру, на перекрестках Суворовского проспекта установят "умные" светофоры. Их оснастят датчиками и антеннами, которые смогут считывать движение транспорта, а также контролировать точность его расписания при подъезде к остановке.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха