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На перекрестке Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы установили светофор
Сегодня, 16:30
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На перекрестке Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы установили светофор

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В рамках реализации профильной адресной программы 2021 года новые светофоры появятся по 16-ти адресам.

В Калининском районе Петербурга появился новый светофор – его установили на пересечении Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

Как рассказали в комитете, в районе увеличились транспортный и пешеходный потоки, поэтому было принято решение установить на перекрестке светофор. 

В рамках реализации профильной адресной программы 2021 года новые светофоры появятся по 16-ти адресам. К примеру, на перекрестках Суворовского проспекта установят "умные" светофоры. Их оснастят датчиками и антеннами, которые смогут считывать движение транспорта, а также контролировать точность его расписания при подъезде к остановке. 

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: бестужевская улица, лабораторный проспект, светофор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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