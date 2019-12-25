Новый спортивный комплекс в Светогорске будет подключен к коммуникациям

К зданию проведут теплосети и канализацию.

В рамках программы "Газпром – детям" на Красноармейской улице в Светогорске строят новый спортивный комплекс с крытым катком. Сейчас к зданию подводят коммуникации. Об этом сообщила песс-служба администрации Выборгского района.

Комплекс будет оборудован тепловыми сетями и системой ливневой канализациии в рамках программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Светогорского муниципального образования".

Отметим, что объект предназначен для спортивных тренировок и любительских занятий по хоккею, фигурному катанию и другим видам спорта. Открытие запланировано на текущий год.

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Фото: Piter.TV