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Новый спортивный комплекс в Светогорске будет подключен к коммуникациям
Сегодня, 15:00
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lizapoluda

Новый спортивный комплекс в Светогорске будет подключен к коммуникациям

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К зданию проведут теплосети и канализацию.

В рамках программы "Газпром – детям" на Красноармейской улице в Светогорске строят новый спортивный комплекс с крытым катком. Сейчас к зданию подводят коммуникации. Об этом сообщила песс-служба администрации Выборгского района.

 Комплекс будет оборудован тепловыми сетями и системой ливневой канализациии в рамках программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Светогорского муниципального образования".

Отметим, что объект предназначен для спортивных тренировок и любительских занятий по хоккею, фигурному катанию и другим видам спорта. Открытие запланировано на текущий год.

Ранее мы рассказали о том, что жители Первомайского поселения могут сдать батарейки и аккумуляторы для сохранения экологии.

Фото: Piter.TV

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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