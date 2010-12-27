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Новый спортивный директор "Зенита" отказался от покупки испанского игрока
Сегодня, 10:24
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Alena_Zinovieva
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Новый спортивный директор "Зенита" отказался от покупки испанского игрока

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Воспитанник "Реала" Марил Эрмосо не будет играть за сине-бело-голубых.

Новый спортивный директор "Зенита", бывший скаут "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Хавьер Рибалта отказался от покупки игрока из Испании. 23-летний Марил Эрмосо, от которого отказались сине-бело-голубые, является воспитанником "Реала" и футболистом "Эспаньола". Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В минувшем сезоне Марил Эрмосо сыграл в 22 матчах и забил в них один гол. В настоящее время спортсмен на 50 % принадлежит "Реалу". Но этим игроком "Зенит" больше не интересуется, так как планы клуба изменились с приходом Рибалто.

Ранее Леандро Паредес заявил, что не собирается уходить из "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит , марил эрмосо , сине-бело-голубые , хавьер рибалта
Категории: Лента новостей Спорт Зенит

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