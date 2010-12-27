Леандро Паредес: я не собирают уходить из "Зенита"

Спортсмен опроверг все сведения о возможном переходе из петербургской команды в другой клуб.

Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Леандро Паредес рассказал, что не планирует уходить из команды "сине-бело-голубы". Ранее в СМИ появились публикации о том, что иностранец надеется покинуть Россию. Однако, никаких официальных заявлений или комментариев по данному поводу ни от пресс-службы "Зенита", ни от самого героя событий не поступало. Теперь игрок готов сообщить, что остается в Северной столице и на следующий сезон.

Неверная информация у журналистов появилась благодаря слухам, которые футболист призвал не слушать.

Фото: ФК "Зенит"