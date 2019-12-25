Новый состав "Балтиец" в коричневом оформлении вышел на "красную" ветку петербургского метро

Составы старого образца серии "Ем" остаются в рабочем режиме.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков объявил в своем Telegram-канале о выходе на первую линию петербургского метро поезда "Балтиец" в коричневой ливрее.

Несмотря на приобретение вагонов специально для будущей шестой линии, временно они будут эксплуатироваться на красной ветке, что даст возможность проверить работоспособность поездов с учётом особенностей существующих путей и платформ Кировско-Выборгской линии.

Вместе с тем, составы старого образца серии "Ем" остаются в рабочем режиме. Два последних экземпляра этой серии начнут тестирование недавно открытой "коричневой" ветки для оценки готовности её инфраструктуры и технических систем. Эти мероприятия направлены на подготовку к запуску шестого маршрута и повышение комфорта передвижения пассажиров на всей сети метро.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков