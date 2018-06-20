Новый трек Avicii появился в сети через год после смерти музыканта

Летом 2019 года запланирован выход посмертного альбома "TIM".

В сети появился новый трек покойного диджея Avicii (Тим Берглинг), над котором артист трудился в последние месяцы жизни. Композиция под названием"SOS" была опубликована на различных музыкальных площадках, а также на ютуб-канале Proximity.

"SOS" - типичная композиция в стиле хаус-поп в подлинном духе Avicii. Он известен созданием мелодичной музыки для вечеринок с большой долей меланхолии, и это тот же случай. В тексте говорится об обращении к наркотикам, чтобы избежать тяжелых мыслей. Теперь, когда мы знаем, что психологические проблемы стали одной из причин ухода Берлинга из жизни, понятно, что тема становится особо серьезной.

- прокомментировал трек музыкальный критик Тали да Сильва

Летом 2019 года, люди которые работали над "SOS", планируют выпустить остальные треки музыканта с последнего альбома "TIM". Все доходы с треков направятся в фонд его памяти, занимающийся профилактикой психических заболеваний и самоубийств.

Тима Берглинга нашли мертвым 20 апреля 2018 года. Официальной причиной смерти артиста стал суицид.

Ранее на Piter.TV: В сети появился тизер нового сезона "Американской истории ужасов"\

Видео: Proximity