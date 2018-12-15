Стала известна дата начала нового сезона шоу "Танцы"

Проект порадует телезрителей уже в шестой раз.

Первый выпуск нового сезона стартует на телеканале ТНТ 24 августа в 21:00. Шестой сезон станет самым масштабным и приедет с кастингами в самые отдаленные уголки России, а также в Республику Беларусь.

Бессменной ведущей станет Ляйсан Утяшева. В качестве наставников выступят Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Как рассказали Piter.TV, более 2 тысяч человек подали заявки на участие в "Танцах".

Кастинги пройдут в максимальном числе городов за всю историю шоу. Впервые в поиске талантов организаторы приедут в Минск.

Для зрителей подготовят спецвыпуск с участием детей. Юные танцовщики со всей страны приедут в Москву, чтобы выступить на одной сцене вместе с подопечными наставников.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сети появился трейлер фильма ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном.

Фото: предоставлено организатором